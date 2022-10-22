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【美國經濟】美國財政部長耶倫： 通脹並未根深蒂固

環球政經 17:33 2022/10/22

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美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周五（21日）表示，美國通脹並未根深蒂固，以回應市場擔憂高通脹可能會持續存在的問題。 

耶倫當被問及美國最近的通脹持續上升時，耶倫說，不相信通脹已經根深蒂固。她又指，通脹根深蒂固是，會看到中期通脹預期上升到與2%的通脹目標不一致水平，然後更高的通脹預期會反映在薪資和物價之中，但她看不出這方面的跡象。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

耶倫表示，雖然最近的數據顯示需要採取更多措施來降低通脹，但她並不認為通脹已經根深蒂固。她說，這就是她繼續相信在保持強勁勞動力市場的同時，降低通脹的途徑的原因之一。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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美國財政部 耶倫 經濟 通脹 美股 美國

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