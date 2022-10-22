【日圓匯價】每百日圓兌港元重上5.3算　路透：圓滙周五晚觸151.94引財務省分階段出手　月內第二次干預

▲ 【日圓匯價】每百日圓兌港元重上5.3算 路透：圓滙周五晚觸151.94引財政部分階段出手 月內第二次干預

日圓滙價兌美元收市報147.65，升1.7%，每百日圓兌港元收報5.3181，低位曾跌穿5.2算，《路透》引述一名日本政府官員和另一名知情人士指日本昨確有介入滙市，是一個月內第二度干預。

知情人士指，財務省本港時間昨晚8時35分開始，分數階段介入滙市。今次介入滙市令圓滙由151.94升超過7日圓，至144.5水平。

日本財務省副大臣神田正人今向（22日）《路透》稱：「現在不會評論我們是否進行過干預。」又指這是財務省過去數周堅持的立場。他並補充，該省在一段時間內亦不會確認是否進行了干預。

9月動用2.84萬億日圓干預滙市

《日經新聞》今較早前亦引述消息指，在日圓跌穿32年低之際，日本政府及日本央行在昨日早段，已決定通過出售美元來捍衛日圓滙價，干預外滙市場。

日本財務省上月表示，9月總共動用2.84萬億日圓（約197億美元）以阻止日圓跌勢，是當地自1998年以來首次以干預形式支撐日圓滙價。

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編輯：胡學能