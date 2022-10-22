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特朗普寓所搜獲文件含中國情報 據報亦涉伊朗導彈計劃

環球社會熱點 17:33 2022/10/22

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美國聯邦調查局（FBI）今年8月時，突然搜查美國前總統特朗普海湖山莊寓所，並帶走大量文件。據報在特朗普寓所搜獲文件中包含中國及伊朗的情報，該部分文件被FBI列為最敏感文件。報道引述專家指，相關文件若被公開將為美國帶來多重風險。

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《華盛頓郵報》周五（21日）引述消息人士報道，FBI在特朗普（Donald Trump）寓所搜獲的文件中，包含中國及伊朗的高度敏感情報。報道亦指，搜獲文件中最少包含一份，描述伊朗導彈計劃的文件。該部分文件已被FBI界定，屬扣押文件中最敏感的文件，部分文件更只供美國政府內總統等最高級別官員閱覽。

報道亦引述專家指，雖然大部分文件屬分析性資料，亦未提及消息人士姓名，但仍對外國競爭對手具有價值。若相關文件被披露會帶來多種風險，協助美國搜集情報人士或會受到威脅，搜集方式亦或收到影響。其他國家或美國競爭對手亦或就美國秘密行動，採取報復行為。

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特朗普發言人未有回應相關報道，但特朗普周五在社交媒體上發帖，指不能相信已經腐敗且被武器化的機構，稱永遠不會知道對方是否曾在文件中增添或刪減任何內容，暗示FBI等機構試圖陷害。

法庭文件顯示，FBI獲得法庭批准，於8月8日搜查海湖山莊（Mar-a-Lago）寓所。FBI最終搜獲約1.3萬份文件，其中103份屬機密文件，18份更被界定為絕對機密文件。

責任編輯：李俊儀

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