【美股焦點】馬斯克與白宮談判中 以星鏈助伊朗人規避政府網路監控

特斯拉（美：TSLA）及SpaceX CEO馬斯克（Elon Musk）周五宣布，為協助伊朗人民避過當地政府的網路監控及限制，正與白宮談判，在伊朗建立星鏈衛星（Starlink）。

上月伊朗因一名22歲少女Mahsa Amini，未有按政府規定配戴頭巾，其後在拘留間疑被打死一事，爆發了大型抗議活動。

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而近日美國財政部表示，未來衛星設備將可出口至伊朗，且可能不需許可證。馬斯克隨後表示，他將在伊朗開發Starlink服務。



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撰文：何珊如