【大行點睇】中金維持中移動「跑贏同業」評級 目標價75元 潛在升幅51％

中移動（00941）近日公布第三季季績，純利增長1.5%，中金發布研究報告稱，維持中國移動「跑贏同業」評級，今明年盈利預測不變，目標價75元，認為有望加大A股增持力度、港股回購力度。

報告指出，中移動智慧家庭業務促進收入增長，DICT業務持續高速增長。另首3季收入符合預期，但淨利潤低於預期，源自第三季經營活動推進成本增長超過預期。

延伸閱讀：【二十大】花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

報告又指，集團第三季淨利潤低於預期，增長1.5%，淨利潤率同比下降1.1個百分點，主因季內經營活動恢復、業務進程加快，導致成本、銷售費用按年上升13.3%和24.4%。

此外，低毛利的銷售手機等其他業務發展迅速，佔收入比例上升，第三季末應收帳款提升致信用減值損失較去年同期增加10億元。如剔除該影響，淨利潤實際按年增長4.9%。該行認為政企業務、新興業務將成為電信營運商在5G時代的主要發力點和增長動能。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明