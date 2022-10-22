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【能源供應】曾與美簽定液化天然氣長期合約 日本天然氣配給不受影響

環球政經 16:46 2022/10/22

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因俄烏戰爭導致的全球能源供應危機，歐洲天然氣價格更飆升歷史高位，但日本石油天然氣司司長表示，能源價格幾乎沒有影響。

雖然日本所有的天然氣都是進口，但日本經濟產業省石油天然氣司司長Takeshi Soda表示，日本的能源價格幾乎幾保持穩定，主因為與美國簽定的液化天然氣的長期合約。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

除了俄羅斯的天然氣，日本與亦與澳洲、馬來西亞以及美國等地的供應商簽訂合約。Soda補充，「日本的液化天然氣有80%以上，均為通過長期合約採購的。」

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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