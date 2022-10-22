【能源供應】曾與美簽定液化天然氣長期合約 日本天然氣配給不受影響

因俄烏戰爭導致的全球能源供應危機，歐洲天然氣價格更飆升歷史高位，但日本石油天然氣司司長表示，能源價格幾乎沒有影響。

雖然日本所有的天然氣都是進口，但日本經濟產業省石油天然氣司司長Takeshi Soda表示，日本的能源價格幾乎幾保持穩定，主因為與美國簽定的液化天然氣的長期合約。

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除了俄羅斯的天然氣，日本與亦與澳洲、馬來西亞以及美國等地的供應商簽訂合約。Soda補充，「日本的液化天然氣有80%以上，均為通過長期合約採購的。」



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撰文：何珊如