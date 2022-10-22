【英國大選】約翰遜飛回英國 傳試圖再度參選英國首相選舉

外媒報道，前英國首相約翰遜（Boris Johnson）有意再度競選新仼首相，並從外地飛回英國。

儘管約翰遜並沒有公開表示要競選他的舊職位，但貿易部長James Duddridge於周五（20日）表示，約翰遜告訴他：「他已經做好準備。」同時，他已經得到了數十名保守黨議員的支持，而競選首相將需要獲得100個提名。消息指，約翰遜在特拉斯辭職之際正在加勒比地區度假，但將在周六（22日）飛回英國。

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目前為止，前國防部長Penny Mordaunt 為第一個正式宣布有意競選下一任保守黨領袖的候選人，但約翰遜和曾任財政部長的辛偉誠（Rishi Sunak）同為潛在競爭者。

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撰文：何珊如