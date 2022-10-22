  • 29°C
香港時間 : 20221022日 (週六) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國大選】約翰遜飛回英國 傳試圖再度參選英國首相選舉

環球政經 16:37 2022/10/22

分享：

分享：

外媒報道，前英國首相約翰遜（Boris Johnson）有意再度競選新仼首相，並從外地飛回英國。

儘管約翰遜並沒有公開表示要競選他的舊職位，但貿易部長James Duddridge於周五（20日）表示，約翰遜告訴他：「他已經做好準備。」同時，他已經得到了數十名保守黨議員的支持，而競選首相將需要獲得100個提名。消息指，約翰遜在特拉斯辭職之際正在加勒比地區度假，但將在周六（22日）飛回英國。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

目前為止，前國防部長Penny Mordaunt 為第一個正式宣布有意競選下一任保守黨領袖的候選人，但約翰遜和曾任財政部長的辛偉誠（Rishi Sunak）同為潛在競爭者。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：何珊如

開啟hket App，閱讀全文
總統大選 約翰遜 選舉 英國

上一篇文章

【能源供應】曾與美簽定液化天然氣長期合約 日本天然氣配給不受影響

下一篇文章

【職場熱話】打工仔遞辭職信被拒收 老闆要求留任多2個月 網民：通知佢就得 唔洗批准
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

青衣私樓租金平過居屋　翠怡花園月租僅1萬
青衣私樓租金平過居屋　翠怡花園月租僅1萬
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間
【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間
【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘
【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘
【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
《施政報告》後首個全新盤開價 ONE INNOVALE-Cabanna折實1.4萬搶攻 入場價276.3萬今年最低
《施政報告》後首個全新盤開價 ONE INNOVALE-Cabanna折實1.4萬搶攻 入場價276.3萬今年最低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款