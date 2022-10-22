加拿大銷售及轉讓手槍禁令生效 同時禁新購槍支入境

受近期一系列槍撃案影響，加拿大早前已宣布將加強槍械管制。加拿大總理杜魯多宣布，銷售及轉讓手槍禁令生效，同時亦禁止攜帶新手槍入境。杜魯多表示，近期已經看到太多涉及槍支的悲劇。加拿大政府表示，減少手槍擴散是減少槍械暴力的重要措施。

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加拿大於是今年5月立法，實施當地數十年來最嚴格槍械管制法案。杜魯多（Justin Trudeau）周五（21日）出席記者會，宣布禁令正式生效。加拿大將在全國範圍內禁止手槍買賣及轉讓，當局亦同時禁止民眾攜帶新購手槍入境。杜魯多同時透露，長遠目標是減少社區中手槍數目。

杜魯多表示，當局近期已看到太多涉及槍支的可被例子，民眾被殺及受到傷害，政府需就此採取行動。槍支改革團體Canadian Doctors for Protection from Guns在社交平台Twitter上對政策表示歡迎，指減少手槍擴散是減少加拿大槍械暴力，及拯救生命所需的一個重要措施。

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惟同時槍支權益團體Canadian Coalition for Firearm Rights表示，實施嚴格槍械管制不能減少槍械暴力。

據報雖然加拿大槍擊案數目仍遠低於美國，但近期亦有上升趨勢。2年前加拿大新斯科舍省（Nova Scotia） 發生無差別槍殺案，造成包括警察及槍手在內22人死亡及最少5棟建築物起火，槍手動機至今未明。受事件影響，杜魯多其後積極推動槍械改革，當年已下令禁止1,500種步槍。

責任編輯：李俊儀