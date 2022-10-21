【美股焦點】佔韓國流量網絡三分之一以上 韓國辯論應否向谷歌、Netflix收網絡費用

韓國議會周五（21日）就一提案進行了激烈辯論，該提案提議要求Netflix （美：NFLX）和 Alphabet（美：GOOGL) 等內容供應商支付網絡費用。

隨著視頻流和其他數據使用量激增，有些歐洲國家提出相近法案，並希望歐盟委員會能(European Commission) 立法，以確保大型科技公司為電信基礎設施提供部分資金。韓國提出了各種版本的提案，希望該些公司能支付「公平價格」。

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韓國國會議員Hong Suk-joon在聽證會指：「谷歌和Netflix佔國內流量的三分之一以上，全球公司應該更積極地審查這個問題。」

但首爾國立科技大學教授 Kim Hyun-kyung 表示：「立法可能會產生影響，包括內容提供商將成本轉嫁給最終用戶。」

據數據，YouTube在韓國5160萬人口有近 4,180萬活躍的用戶。另外，根據數據提供商 Mobile Index的數據顯示，9 月韓國用戶使用YouTube的總時長為 13.8 億小時。

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撰文：何珊如