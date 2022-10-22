【職場熱話】打工仔遞辭職信被拒收 老闆要求留任多2個月 網民：通知佢就得 唔洗批准

打工仔搵到新工，之後自然是遞辭職信俾老闆，正常一個月就走得，若扣埋假期隨時更加快，不過最近有網民在討論區發帖，指自己細妹向老闆遞信，對方卻稱難找到熟手員工，要求細妹遲2個月才返新工，可是其他員工辭工時卻順利一個月就可以離職，認為公司及老闆是雙重標準。

網民在香港討論區以《我細妹向老闆遞辭職信遭拒絕》為題發帖，指自己細妹找到工作，翌日就向老闆遞辭職信，但竟然遭到拒絕。理由是「很難請到熟手的人」，並且要求細妹告訴新公司，要遲多2個月才可以上班，即變相「兩個月通知期」，等於要細妹放棄新工作。

老闆話細妹已做了5年多，會加返佢Bonus，希望佢可以留低，但對於人工的加幅問題，半點完全冇提

發帖者又提到，細妹公司其他同事遞信，就即刻批准一個月後離職，但細妹卻遭到拒絕，根本就是雙重標準。

我細妹堅持拒絕老闆的要求，並嘗試於明天再次向老闆遞上辭職信，佢就相信老闆屆時會再有說話俾佢聽（挽留的說話）

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對於樓主細妹辭職被拒，變相要2個月通知期才可離職，大部份網友都表示不可接受，教他細妹要用Email遞交辭職信，更要CC埋俾人事部，因辭職只需要通知老闆，而不需要他的批准。

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網民回應：

老闆無權單方面更改聘用條款，包括一個月通知期變成兩個月。如果沒有長期服務金，大可以出糧收到錢之後直接 no show

辭職用email，CC一份去人事部，公司唔可以唔批。如果公司想留難，可以去信勞工處，證明自己已辭職，同時將辭職信CC一份俾勞工處

其實香港並沒有離職申請這會事，只有離職通知期，挽留是另一個事件

掉返轉頭講, 而家你老闆炒你細妹, 你細妹可唔可以同老闆講話而家好難找工作, 遲多兩個月先至炒我

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責任編輯：李兆明