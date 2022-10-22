【美國經濟】美國財政部：2022財年預算赤字按年削半　至1.375萬億美元

美國政府周五報告稱，由於疫情救濟支出的消減和經濟熾熱帶動收入創紀錄，其2022財年預算赤字比去年同期驟減一半，至1.375萬億美元。

美國財政部表示，約1.4萬億美元的赤字減少仍然是美國財政狀況有史以來最大的單年度改善，因為收入達到了創紀錄的4.896萬億美元，比2021財年增加了8500億美元或21%。

總統拜登表示，鑑於聯邦醫療保險（Medicare）談判降低藥品價格的能力，未來10年赤字將再縮減2500億美元。

截至9月30日的2022財年的支出，創下紀錄地減少5500億美元，或比去年減少8%，達到6.272萬億美元。但是，9月份即本財政年度最後一個月的支出，則包括承認拜登政府計劃免除部分學生債務所涉及約4300億美元費用。此舉使9月份的預算赤字達到4300億美元，是上一年9月份650億美元赤字的6倍多。以往大多數年份，由於支付季度企業和個人稅，9月屬盈餘月。

國會預算辦公室估計，該計劃將花費約4000億美元。它還包括將所有學生貸款支付的大流行暫停期延長至今年底，這增加了約210億美元的預算成本。

有屬非政府的預算分析人士估計，該計劃將使民主黨人最近頒布的氣候、醫療保健和國內稅收局資金法案中備受關注的赤字削減化為烏有。

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編輯：胡學能