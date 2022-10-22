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【紫金季績】紫金第三季純利跌13.2%至40.4億人幣 首9月黃金產量增18.9%

股樓投資 14:40 2022/10/22

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紫金礦業（02899）公布截至9月底止第三季業績，收入717.3億元（人民幣，下同），按年上升21.3%；純利40.4億元，下跌13.2%；扣除非經常性損益的淨利潤39億元，按年跌10.9%。

紫金首9個月收入為2,041.9億元，增長20.8%；純利166.7億元，增長47.5%；扣除非經常性損益的淨利潤159.2億元，增長51.8%。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點  另推薦10隻首選港股【見下頁

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同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

業績報告披露，隨著塞爾維亞佩吉銅金礦上帶礦、卡莫阿-卡庫拉銅礦、西藏巨龍銅礦等重點項目的順利投產，集團首9個月礦產金產量增加18.94%，礦產銅
產量同比增加 54.98%，礦產鋅產量同比增加 4.83%。

礦山企業毛利率為 56.38%，同比下降2.85 個百分點，綜合毛利率為 15.60%，同比上升0.82個百分點。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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記者：李兆明

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經濟 港股 純利 塞爾維亞 紫金礦業（02899）

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