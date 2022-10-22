據報辛偉誠已夠提名選英揆 約翰遜或再獲內閣官員支持

英國首相卓慧思周四（20日）宣布辭職，外界關注接任人。此前與卓慧思力爭英國保守黨黨魁的前財相辛偉誠是大熱人選之一，據報他已獲得足夠提名參選，是首名保守黨人達參選門檻。有英媒報道指，前首相約翰遜已最少44個提名，但他或會再獲得內閣官員支持。

約翰遜結束渡假登機返英 據報已夠票入閘再選首相 【下一頁】

雖然辛偉誠（Rishi Sunak）尚未正式宣布參選，但保守黨議員Tobias Ellwood在社交平台Twitter上表示，對成為第100名提名人感到自豪，並發帖指重新開始。此舉令辛偉誠成為首個達參選門檻人士，英國廣播公司（BBC）亦引述辛偉誠競選團隊人士報道，他已達參選門檻。

根據BBC統計，率先宣布參選的樞密院議長兼下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）已獲21個提名，而約翰遜（Boris Johnson）則獲44個。但後者獲得現時5名內閣成員支持，《每日電訊報》指，貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）及前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）正考慮支持約翰遜，此舉或統一保守黨右翼陣營。

卓慧思可終生年領逾百萬津貼 雖僅任英揆45日 【下一頁】

根據保守黨規定，每名候選人最少需獲100個議員提名入閘。受保守黨現有357席限制，最多只會產生3名候選人。如有3人達到參選門檻就需要進行兩輪投票，下周一（24日）淘汰首輪得票最後的候選人後，17.2萬名保守黨人將在網上投票，料下周五（28日）選出新一任黨魁。有調查發現，辛偉誠在基層選民支持率不高，但更受議員歡迎。

責任編輯：李俊儀