  • 30°C
香港時間 : 20221022日 (週六) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

據報辛偉誠已夠提名選英揆 約翰遜或再獲內閣官員支持

環球社會熱點 14:01 2022/10/22

分享：

分享：

英國首相卓慧思周四（20日）宣布辭職，外界關注接任人。此前與卓慧思力爭英國保守黨黨魁的前財相辛偉誠是大熱人選之一，據報他已獲得足夠提名參選，是首名保守黨人達參選門檻。有英媒報道指，前首相約翰遜已最少44個提名，但他或會再獲得內閣官員支持。

約翰遜結束渡假登機返英 據報已夠票入閘再選首相 【下一頁】

雖然辛偉誠（Rishi Sunak）尚未正式宣布參選，但保守黨議員Tobias Ellwood在社交平台Twitter上表示，對成為第100名提名人感到自豪，並發帖指重新開始。此舉令辛偉誠成為首個達參選門檻人士，英國廣播公司（BBC）亦引述辛偉誠競選團隊人士報道，他已達參選門檻。

根據BBC統計，率先宣布參選的樞密院議長兼下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）已獲21個提名，而約翰遜（Boris Johnson）則獲44個。但後者獲得現時5名內閣成員支持，《每日電訊報》指，貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）及前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）正考慮支持約翰遜，此舉或統一保守黨右翼陣營。

卓慧思可終生年領逾百萬津貼 雖僅任英揆45日 【下一頁】

根據保守黨規定，每名候選人最少需獲100個議員提名入閘。受保守黨現有357席限制，最多只會產生3名候選人。如有3人達到參選門檻就需要進行兩輪投票，下周一（24日）淘汰首輪得票最後的候選人後，17.2萬名保守黨人將在網上投票，料下周五（28日）選出新一任黨魁。有調查發現，辛偉誠在基層選民支持率不高，但更受議員歡迎。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

約翰遜結束渡假登機返英 據報已夠票入閘再選首相
2022/10/21
約翰遜結束渡假登機返英 據報已夠票入閘再選首相
卓慧思可終生年領逾百萬津貼 雖僅任英揆45日
2022/10/21
卓慧思可終生年領逾百萬津貼 雖僅任英揆45日
英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相
2022/10/21
英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相
卓慧思承認犯錯 將帶領保守黨迎接下次大選
2022/10/18
卓慧思承認犯錯 將帶領保守黨迎接下次大選
卓慧思自稱鬥士堅拒辭職 英議員要求下台呼聲不斷
2022/10/20
卓慧思自稱鬥士堅拒辭職 英議員要求下台呼聲不斷

你可能感興趣

約翰遜結束渡假登機返英 據報已夠票入閘再選首相
18:24 2022/10/21
約翰遜結束渡假登機返英 據報已夠票入閘再選首相
卓慧思可終生年領逾百萬津貼 雖僅任英揆45日
13:47 2022/10/21
卓慧思可終生年領逾百萬津貼 雖僅任英揆45日
英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相
12:24 2022/10/21
英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相
內政 選舉 英國保守黨 辛偉誠 約翰遜 卓慧思 英國廣播公司 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月22日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版）
英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版）
約翰遜結束渡假登機返英 據報已夠票入閘再選首相
約翰遜結束渡假登機返英 據報已夠票入閘再選首相
英國新首相最快周一揭盅 莫佩琳率先宣布參選（第三版）
英國新首相最快周一揭盅 莫佩琳率先宣布參選（第三版）
Taylor Swift前度赴烏克蘭參軍抗俄 有戰死沙場準備
Taylor Swift前度赴烏克蘭參軍抗俄 有戰死沙場準備
卓慧思可終生年領逾百萬津貼 雖僅任英揆45日
卓慧思可終生年領逾百萬津貼 雖僅任英揆45日
新型冠狀肺炎全球疫情（10月22日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月22日 時間14:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款