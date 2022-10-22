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【哈利波特】英國皇家鑄幣局推出《哈利波特》系列紀念幣　全套最貴價值4.6萬元

商業 17:16 2022/10/22

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這系列將有4枚硬幣，目前首枚紀念幣為鑄有哈利波特頭像的50便士紀念幣，後續系列還將陸續與公眾見面。（官網圖片）

英國皇家鑄幣局（The Royal Mint）推出一系列紀念幣，慶祝J.K.羅琳（J. K. Rowling）的小說《哈利波特－神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）出版25週年，紀念幣鑄有哈利波特的頭像。

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這系列將有4枚硬幣，目前首枚紀念幣為鑄有哈利波特頭像的50便士紀念幣，後續系列還將陸續與公眾見面。據悉，這套紀念幣最貴將價值6千歐元（約4.6萬港元）。英國皇家鑄幣局發言人表示，「預計該系列硬幣的需求量很大，因為這是少數可以看到頭像變化的系列硬幣。」

這系列紀念幣已在10月20日開始於英國皇家鑄幣局官網發售，硬幣起價為11英鎊（約97.6港元），彩色版本售價20英鎊（約177.5元港元），而一枚金幣的價格最高可達1195英鎊（約1.06萬港元），該系列的其他硬幣將印有霍格華茲特快列車、校長阿不思·鄧不利多教授和霍格華茲魔法學校。

值得注意的是，今年發行的紀念幣另一面仍然是英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）的頭像，而明年就會換成新國王查理斯三世（Charles III）。

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責任編輯：李智美

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