【英國加息】9月英倫銀行公債持倉錄虧損　2009年QE以來首為公共財政帶來損失

英國國家統計局數據顯示，加息導致英倫銀行持有的英國國債組合在9月份出現1.56億英鎊的淨虧損，是該央行自2009年啟動量化寬鬆計劃以來，首次為公共財政帶來損失。

在全球金融危機和新冠病毒大流行之間，英倫銀行已購買近9000億英鎊債券，當中大部分是政府債券，亦有一些企業債券。

英國的銀行在英倫銀行持有約9500億英鎊的儲備，這主要是央行8380億英鎊的量寬購買。而該些銀行就這些儲備按英倫銀行的基準利率收息。不到一年前，該基準利率為0.1%，但現在是2.25%，市場預測明年將達到5%。

前英倫銀行副行長Paul Tucker上周表示，政府應檢視英倫銀行向銀行支付利息的方式，並稱這可以每年節省300億至450億英鎊。

英倫銀行今年較早時表示，自2009年開始買債以來，已向財政部轉移了總計1200億英鎊的量寬利潤。

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編輯：胡學能