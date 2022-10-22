【美股行情】聯儲局綫人報料或放慢加息 日央行疑出手救日圓 道指升748點 重上31000

市場傳聯儲局年底加息步伐或有機會減慢，加上日央行疑似入市干預令日圓急速回升，美股3大指數昨晚（21日）皆急升，而且均創下自6月似來最大單周升幅。

道指收報31082點，升748點或2.5%；標普500指數收報3752點，升86點或2.4%；納指收報10859點，升244點或2.3%。全個星期計，道指累漲4.89%，納指累漲5.22%，標指累漲4.75%，均為6月以來最大一周漲幅。

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被稱為聯儲局綫人的華爾街記者Nick Timiraos撰文，指聯儲局在11月將加息0.75厘，之後再討論加息幅度，原因是部份官員擔憂加息步代過快。市場原先預期聯儲局在11月及12月各加息0.75厘。

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Stifel首席股票策略員Barry Bannister認為，市場確實需要聯儲局停一停，並不是說全面在未來全完停止加息，但如果數據如市場所想的方向前進，那麼在2023年上半年後，可以不用再加息。

Schwab Center交易及衍生工具部門董事總經理Randy Frederick表示，上周美股出現技術性超賣，正如過去多次所見，市況去到太差時便出現反彈。不過，正如之前的反彈一樣，不會維持太久。周五的反彈不代表會延續至下周，即使再有反彈也不會多過一至兩天。

另一方面，日圓在昨晚一個半小時內，從151.64抽升至146.23，挾升3.6%，令美滙指數相對下跌約1%，由113.9跌至111.7，市場盛傳是日本央行出手干預支撐日圓。有銀行界人士估計，日本方面或借市場有聲音認為12月聯儲局放慢加息步伐而入市干預，以發揮較佳的效果，加上臨近周末，有此前借美元沽日圓的交易員進行平倉，令圓滙轉強。

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記者：李兆明