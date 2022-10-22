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【電影票房】《黑亞當》上映2日全球收1.08億票房　拿下香港、台灣開畫票房冠軍

商業 15:21 2022/10/22

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本月20日上畫的DC漫改新作《黑亞當》，於北美週四提前夜場票房收穫760萬美元（約5965萬港元）。（IMDb圖片）

由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演、本月20日上畫的DC漫改新作《黑亞當》（Black Adam），首2天在全球57個市場收穫1380萬美元（約1.08億港元），上映首日也拿下了香港以及台灣的開畫票房冠軍。

【英國經濟】英國人擔憂冬季停電提前搶電池　大型電池缺貨到12月

北美首週末票房將達5.5億

《黑亞當》於北美的周四提前夜場票房收穫760萬美元（約5965萬港元），僅次於《蝙蝠俠》（The Batman） 的2160萬美元（約1.7億港元），表現好於《沙贊！神力集結》（Shazam!） 的590萬美元（約4631萬港元）；以及《F9狂野時速》的710萬美元（約5573萬港元）和《超音鼠大电影2》（Sonic the Hedgehog 2）的630萬美元（約4945萬港元）。分析師預測，北美首週末票房將達6000萬至7000萬美元（約4.7億至5.5億港元）。

《黑亞當》改編自DC漫畫旗下的同名超級反英雄角色黑亞當，是2019年電影《沙贊！神力集結》的衍生作品，同時是DC擴展宇宙的第11部電影作品。

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責任編輯：李智美

 

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