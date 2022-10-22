美前國師班農藐視國會罪成 判監4個月保釋等候上訴

美國前總統特朗普執政期間，班農曾出任白宮首席策略師。班農此前已收到美國眾議院國會暴動委員會發出的傳票，但他並未出席作證。美國聯邦法院判處班農藐視國會罪名成立，罰款6,500美元（約5.07萬港元），及判監4個月，可保釋等候上訴。

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現年68歲的班農（Stephen K. Bannon）周五（21日）因無視委員會傳票，被特朗普（Donald J. Trump）任命的美國聯邦法官尼科爾斯（Carl J. Nichols）判處藐視國會罪成。班農被判罰款6,500美元及監禁4個月，但無需立即服刑，可保釋外出等候上訴。

美國司法部此前在量刑備忘錄中表示，去年國會山莊暴動攻擊了美國賴以生存及建立的法治，班農透過無視委員會傳票及其權威，加劇相關攻擊，持續地藐視國會。司法部間建議，對班農判監6個月並罰款20萬美元（約156萬港元）。

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尼科爾斯在宣判前曾與班農辯護團隊交流，指班農並未對自己的行為展示任何會議，亦未有證據顯示他有意遵守傳票的意圖。班農本人並未在量刑聽證會上發言，但他步入法庭前曾向記者表示，相關非法政權的審判日即將到來，暗示下月8日舉行的中期選舉。

班農在2016年總統大選期間，擔任特朗普競選團隊顧問，其後亦短暫出任首席白宮策略師。班農聲稱2020年大選後，他和特朗普的交流受行政特權保護，但尼科爾斯此前已駁回班農辯護團隊相關論點，更指需阻止其他人犯下類似罪行。

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責任編輯：李俊儀