【英國經濟】英國人擔憂冬季停電提前搶電池　大型電池缺貨到12月

▲ 英國人正在為今年冬天可能面臨停電做打算，購入要價至少1400英鎊 （約1.2萬港元）的大型電池。（法新社圖片）

英國人正在為今年冬天可能面臨停電做打算，購入要價大約為1400英鎊 （約1.2萬港元）的大型電池。

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彭博報道，安克創新科技（Anker Innovations Technology）發言人表示，由於英國人對停電擔憂加劇，10月份大型電池的銷售量增為9月的3倍。

安克原以美國市場為主要客戶群，因當地較常遭遇劇烈的天氣變化。而英國本地多半是喜愛露營等戶外運動的顧客，惟近期出現愈來愈多擔心冬季電力供應不足的客戶，上門購買售價1399英鎊（約1.2萬港元）的757 Powerhouse款電池。該電池可為手機充電97次，或為可攜式雪櫃供電22小時，目前該款電池已經缺貨缺到12月。

安克的公關經理Lorna Smith亦表示，之前沒有遇過這種狀況，公司在英國的增長緩慢，不過因為出現停電警告，現在可以看到銷售成長。Smith補充，在過去的幾個月裡，攜帶式太陽能電池板在英國也售罄好幾次。

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責任編輯：李智美