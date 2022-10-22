  • 30°C
香港時間 : 20221022日 (週六) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國經濟】英國人擔憂冬季停電提前搶電池　大型電池缺貨到12月

商業 14:00 2022/10/22

分享：

分享：

英國人正在為今年冬天可能面臨停電做打算，購入要價至少1400英鎊 （約1.2萬港元）的大型電池。（法新社圖片）

英國人正在為今年冬天可能面臨停電做打算，購入要價大約為1400英鎊 （約1.2萬港元）的大型電池。

【LV】LV老闆為躲追蹤賣掉公司名下私人飛機　行程曾遭10萬人圍觀

彭博報道，安克創新科技（Anker Innovations Technology）發言人表示，由於英國人對停電擔憂加劇，10月份大型電池的銷售量增為9月的3倍。

安克原以美國市場為主要客戶群，因當地較常遭遇劇烈的天氣變化。而英國本地多半是喜愛露營等戶外運動的顧客，惟近期出現愈來愈多擔心冬季電力供應不足的客戶，上門購買售價1399英鎊（約1.2萬港元）的757 Powerhouse款電池。該電池可為手機充電97次，或為可攜式雪櫃供電22小時，目前該款電池已經缺貨缺到12月。

安克的公關經理Lorna Smith亦表示，之前沒有遇過這種狀況，公司在英國的增長緩慢，不過因為出現停電警告，現在可以看到銷售成長。Smith補充，在過去的幾個月裡，攜帶式太陽能電池板在英國也售罄好幾次。

【電影NFT】華納設立電影市場平台「華納電影宇宙」　發行10,999個《魔戒》系列 NFT

【周末好去處】Nespresso推出限定體驗館RE:FARM　體驗咖啡渣回收變肥料種香草

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國通脹】英國商用能源價格升9成　小商戶叫苦
2022/08/19
【英國通脹】英國商用能源價格升9成　小商戶叫苦
【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升　英國收視率狂增800%
2022/09/14
【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升　英國收視率狂增800%
【英國通脹】英國Tesco鎖定千項雜貨食品價格　助民眾抗通脹至2023年
2022/10/06
【英國通脹】英國Tesco鎖定千項雜貨食品價格　助民眾抗通脹至2023年
【英國經濟】英國民眾改買低耗能產品　氣炸鍋等電器8月銷量年增53%
2022/10/11
【英國經濟】英國民眾改買低耗能產品　氣炸鍋等電器8月銷量年增53%

你可能感興趣

【英國通脹】英國商用能源價格升9成　小商戶叫苦
20:44 2022/08/19
【英國通脹】英國商用能源價格升9成　小商戶叫苦
【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升　英國收視率狂增800%
13:23 2022/09/14
【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升　英國收視率狂增800%
【英國通脹】英國Tesco鎖定千項雜貨食品價格　助民眾抗通脹至2023年
14:38 2022/10/06
【英國通脹】英國Tesco鎖定千項雜貨食品價格　助民眾抗通脹至2023年
經濟 天氣 銷售 英鎊 電力 英國

下一篇文章

【LV】LV老闆為躲追蹤賣掉公司名下私人飛機　行程曾遭10萬人圍觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠回贈】用Mastercard交公屋租金　可享最多140元回贈
【優惠回贈】用Mastercard交公屋租金　可享最多140元回贈
【周末好去處】Nespresso推出限定體驗館RE:FARM　體驗咖啡渣回收變肥料種香草
【周末好去處】Nespresso推出限定體驗館RE:FARM　體驗咖啡渣回收變肥料種香草
【奢侈品市場】Hermès第三季收入增長24%超預期　明年照加價5%至10%
【奢侈品市場】Hermès第三季收入增長24%超預期　明年照加價5%至10%
【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成
【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成
【周末好去處】「創新科技嘉年華」22日開幕　公眾人士可參與「五感科技體驗館」
【周末好去處】「創新科技嘉年華」22日開幕　公眾人士可參與「五感科技體驗館」
【智能穿戴】生產力局「智能穿戴及鐘錶科技中心」開幕　提供「一條龍」測試技術支援
【智能穿戴】生產力局「智能穿戴及鐘錶科技中心」開幕　提供「一條龍」測試技術支援
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款