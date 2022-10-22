【LV】LV老闆為躲追蹤賣掉公司名下私人飛機　行程曾遭10萬人圍觀

▲ 根據賬戶公佈的數據顯示，Arnault近的私人飛機在5月共飛行18次，排放176噸二氧化碳。（法新社圖片）

為了躲避信息追蹤，世界第二富豪LVMH集團董事長Bernard Arnault近日出售了自己的私人飛機，轉而選擇租飛機出行。

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過去的1年內，社交媒體Twitter上出現了大量追蹤和分享私人飛機數據的帳戶。有兩個賬戶除了披露每次飛行的碳足跡外，還跟蹤Arnault的每次飛行蹤跡，吸引了10萬粉絲。根據賬戶公佈的數據顯示，Arnault的私人飛機在5月共飛行18次，排放176噸二氧化碳。相比之下，普通人一年的碳足跡平均為10至11噸。

1個月碳排放量 等於普通人10年

就在近期，此兩個社交媒體賬號表示，缺乏這位億萬富翁近期的飛行數據，並注意到LV在法國註銷了其飛機的註冊。

據了解，這架飛機登記在LV集團名下，供公司員工以及Bernard Arnaul和其家人使用。Bernard Arnaul的兒子Antoine Arnault表示，私人飛機並非奢侈品，只是個工具。除了私隱問題外，公佈航程信息還會將公務行程暴露給競爭對手。「如此一來我們的競爭對手就會知道我們在哪，甚至許多機密就此提前見光死」。

除了Arnaul，這些賬戶還公佈Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）、歌手Taylor Swift等人的旅行軌跡。分享私人飛機數據的技術人員稱是為了給富豪壓力，減少碳排放。

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責任編輯：李智美