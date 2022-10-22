▲ 【英鎊危機】卓慧思辭首相後 英國國債創紀錄最佳單周表現

彭博報道，英國國債單周升幅創紀錄，30年期英國國債孳息率本周下跌72個基點，創下數十年來的最大跌幅，10年期和30年期通脹掛鈎英國國債的等值孳息率跌幅也勢將創紀錄，反映出卓慧思（Liz Truss）辭任首相及其經濟計劃撤銷為市場帶來喘息空間。

英倫銀行的國債出售計畫起初不包括長期債券，同時有跡象顯示養老金行業情況趨穩，也給市場提供了支撐。



不過，隨着保守黨黨魁之戰如火如荼，交易員周五（21日）開始緊張，市場流傳前首相約翰遜（Boris Johnson）可能會再度上任的猜測。

對部分投資者而言，在一場可能引發異議的競爭中，有爭議的候選人有望贏得首相之位，可能會導致本已脆弱的市場再現動盪。路博邁的投資組合經理Fredrik Repton表示，卓慧思離職後，市場參與者覺得保守黨會選擇一位可靠的領導，因此鬆了口氣，但這點顯然還有待觀察。



30年期英國國債孳利率日內上升10個基點，略超4%，接近9月底迷你預算公布前的水平。

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編輯：胡學能