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【英鎊危機】卓慧思辭首相後　英國國債創紀錄最佳單周表現

宏觀解讀 11:54 2022/10/22

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【英鎊危機】卓慧思辭首相後　英國國債創紀錄最佳單周表現

彭博報道，英國國債單周升幅創紀錄，30年期英國國債孳息率本周下跌72個基點，創下數十年來的最大跌幅，10年期和30年期通脹掛鈎英國國債的等值孳息率跌幅也勢將創紀錄，反映出卓慧思（Liz Truss）辭任首相及其經濟計劃撤銷為市場帶來喘息空間。

9月零售銷售按月再跌1.4%遜預期　英鎊先跌後升　分析：下月或兌8.12港元【下一頁】

英倫銀行的國債出售計畫起初不包括長期債券，同時有跡象顯示養老金行業情況趨穩，也給市場提供了支撐。

不過，隨着保守黨黨魁之戰如火如荼，交易員周五（21日）開始緊張，市場流傳前首相約翰遜（Boris Johnson）可能會再度上任的猜測。

對部分投資者而言，在一場可能引發異議的競爭中，有爭議的候選人有望贏得首相之位，可能會導致本已脆弱的市場再現動盪。路博邁的投資組合經理Fredrik Repton表示，卓慧思離職後，市場參與者覺得保守黨會選擇一位可靠的領導，因此鬆了口氣，但這點顯然還有待觀察。

30年期英國國債孳利率日內上升10個基點，略超4%，接近9月底迷你預算公布前的水平。

相關文章：

【英鎊滙價】英倫銀行11月1日啟動賣債　英鎊兌港元8.9122

【英鎊危機】IMF促英國政策與英倫銀行配合　指財政與貨幣政策不能背道而馳

 

編輯：胡學能

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經濟 債券 貨幣政策 外滙 約翰遜 零售 英國 英倫銀行 英鎊 銀行

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【英國加息】9月英倫銀行公債持倉錄虧損　2009年QE以來首為公共財政帶來損失

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