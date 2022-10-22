【電影NFT】華納設立電影市場平台「華納電影宇宙」　發行10,999個《魔戒》系列 NFT

▲ 「華納兄弟」（Warner Bros）宣布與區塊鏈技術新創公司 Eluvio合作，將在香港時間10月22日凌晨發行電影系列《魔戒》（The Lord of the Rings）NFT。（官網圖片）

美國電影與電視娛樂製作公司「華納兄弟」（Warner Bros）宣布與區塊鏈技術新創公司Eluvio合作，將在香港時間10月22日凌晨發行電影系列《魔戒》（The Lord of the Rings）NFT，並提供《魔戒首部曲：魔戒現身》（3小時48分鐘加長版）的Web3觀影體驗。

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提供「神秘版本」及「史詩版本」

這是首次有荷里活大電影公司把旗下電影以NFT形式發行，分別提供售價30美元（約235港元）的「神秘版本」（Mystery Edition），和售價100美元（約785港元）的「史詩版本」（Epic Edition），各限量999和10000個。

購買「神秘版本」NFT 的用戶將隨機鑄造出夏爾（Shire）、瑞文戴爾（Rivendell）或摩瑞亞礦坑（Mines of Moria）等其中一個電影場景的 NFT（有「普通」、「非凡」和「稀有」3種等級），其中包含電影的4K加長版、8小時的幕後花絮和講評，以及依據NFT鑄造獲得的特定劇照和AR收藏品。

未來加入旗下更多電影

華納也計劃就此啟動電影市場平台「華納電影宇宙」（Warner Bros Movieverse），以後會加入旗下的更多電影，影迷將可以在該平台進行電影NFT的購買、出售和交易。根據官網資料，除了NFT之外，後續可能還會推出其他Web3體驗。

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責任編輯：李智美