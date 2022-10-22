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美國會暴動調查委員會發傳票 特朗普正式被傳召作證

環球社會熱點 11:23 2022/10/22

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美國去年1月6日國會山莊爆發暴動，美國國會其後成立特別調查委員會調查事件。外界一直有意見指美國前總統特朗普與事件相關，調查委員會正式向特朗普發出傳票，正式要求他宣誓作證。美國國會暴動調查委員會主席強調，當局不會輕易採取行動，惟目前尚未清楚特朗普會否出席作證。

美國會報告披露 特朗普政府曾阻交通口罩令 【下一頁】

由9名跨黨派議員組成的特別調查委員會周五（21日）致函特朗普（Donald Trump）律師，要求他於11月14日前宣誓作證。委員會還要求特朗普提供一些列文件，包括他與國會議員及驕傲男孩（Proud Boys） 和誓言守護者（Oath Keepers）兩個極右組織之間的通信文件，需在11月4日前交予專家組。

民主黨籍的委員會主席湯普森（Bennie Thompson） 及共和黨籍的副主席切尼（Liz Cheney） 於傳票表示，當局不會輕易採取行動，並指發出傳票是因特朗普的核心作用。兩人指委員會收到壓倒性證據，顯示特朗普親自策劃並監督推翻2020年總統選舉，及阻礙權利和平交接，指他試圖以毫無根據的欺詐指控推翻選舉。

奧巴馬籲民主黨停止關注特朗普 稱美選民更關注通脹 【下一頁】

委員會任期將於明年初屆滿，目前尚未清楚特朗普會否出席作證。《路透社》分析指，若共和黨在下月中期選舉奪得眾議院多數黨地位，特朗普不太可能出席作證。委員會亦未說明若特朗普無視傳票，將會採取何種舉措回應。但根據聯邦法律，不遵守國會傳票可判以1至12個月監禁。

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責任編輯：李俊儀

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