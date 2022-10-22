【消費優惠】3香港聯乘戶戶送Deliveroo 上台或於My3 App連接至易賞錢帳戶 送$200美食及生沽百貨優惠券

3香港宣佈，聯乘戶戶送 Deliveroo 推出限時狂賞，送上200元美食及生活百貨優惠券，讓客戶可以透過3香港旗下5G網絡，以優惠價錢選購各種美食及生活所需。

由即日起，新客戶上台選用指定月費計劃，或現有 3 香港客戶只需下載 My3 App 並連結 至易賞錢帳戶，隨即會獲得領取通知訊息，憑此訊息到全港 3Shop、3Supreme Shop 或 3 | 智慧百家 DigiLive 店中店，即可獲得$200 美食及生活百貨優惠券，客戶足不出戶即可 於戶戶送 Deliveroo 購物。

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記者：李兆明