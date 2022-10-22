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【消費優惠】3香港聯乘戶戶送Deliveroo 上台或於My3 App連接至易賞錢帳戶 送$200美食及生沽百貨優惠券

理財智慧 12:17 2022/10/22

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3香港宣佈，聯乘戶戶送 Deliveroo 推出限時狂賞，送上200元美食及生活百貨優惠券，讓客戶可以透過3香港旗下5G網絡，以優惠價錢選購各種美食及生活所需。

由即日起，新客戶上台選用指定月費計劃，或現有 3 香港客戶只需下載 My3 App 並連結 至易賞錢帳戶，隨即會獲得領取通知訊息，憑此訊息到全港 3Shop、3Supreme Shop 或 3 | 智慧百家 DigiLive 店中店，即可獲得$200 美食及生活百貨優惠券，客戶足不出戶即可 於戶戶送 Deliveroo 購物。

延伸閱讀：【著數優惠】旅發局第四輪「賞你遊香港」登場 共6.4萬個名額 消費滿800元 11月19日起可報名【見下頁

    點擊圖片放大
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同場加映：同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

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記者：李兆明

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