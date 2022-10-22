【本港通脹】9月CPI升4.4% 創8年新高 因一次性舒困措施所致 電力燃氣及水升14.5%最勁

政府統計署公布，根據綜合消費物價指數，香港9月份消費物價較去年同期上升4.4%，較8月份升幅1.8%為高，主要是由於去年9月份香港房屋委員會豁免公營房屋租金導致比較基數較低。

若剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，綜合消費物價指數在9月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.8%，與8月份的相應升幅相同。

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經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年9月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，而截至8月止的三個月的相應升幅則為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

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從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月份的按年升幅分別為8.9%、2.4%及1.9%，而8月份的相應升幅則分別為1.9%、1.8%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月份的按年升幅分別為1.8%、1.7%及1.9%，在8月份的升幅則分別為1.8%、1.8%及1.9%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在9月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.5%）、住屋（上升6.4%）、基本食品（上升4.3%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、衣履（上升3.0%）、交通（上升2.1%）、煙酒（上升1.9%）、雜項服務（上升1.4%）和雜項物品（上升0.4%）。

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政府發言人表示，9月基本消費物價通脹率維持在1.8%的溫和水平。雖然整體通脹率在9月份顯著較高，但這主要是因為去年同月香港房屋委員會豁免公營房屋租金令比較基數偏低所致。細看消費物價指數的個別組成項目，食品和衣履價格繼續錄得相對明顯的按年升幅，能源相關項目價格進一步急升，不過其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。