  • 27°C
香港時間 : 20221022日 (週六) 10:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本港通脹】9月CPI升4.4% 創8年新高 因一次性舒困措施所致 電力燃氣及水升14.5%最勁

理財智慧 09:54 2022/10/22

分享：

分享：

政府統計署公布，根據綜合消費物價指數，香港9月份消費物價較去年同期上升4.4%，較8月份升幅1.8%為高，主要是由於去年9月份香港房屋委員會豁免公營房屋租金導致比較基數較低。

若剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，綜合消費物價指數在9月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.8%，與8月份的相應升幅相同。

延伸閱讀：【著數優惠】旅發局第四輪「賞你遊香港」登場 共6.4萬個名額 消費滿800元 11月19日起可報名【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年9月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，而截至8月止的三個月的相應升幅則為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月份的按年升幅分別為8.9%、2.4%及1.9%，而8月份的相應升幅則分別為1.9%、1.8%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月份的按年升幅分別為1.8%、1.7%及1.9%，在8月份的升幅則分別為1.8%、1.8%及1.9%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在9月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.5%）、住屋（上升6.4%）、基本食品（上升4.3%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、衣履（上升3.0%）、交通（上升2.1%）、煙酒（上升1.9%）、雜項服務（上升1.4%）和雜項物品（上升0.4%）。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

政府發言人表示，9月基本消費物價通脹率維持在1.8%的溫和水平。雖然整體通脹率在9月份顯著較高，但這主要是因為去年同月香港房屋委員會豁免公營房屋租金令比較基數偏低所致。細看消費物價指數的個別組成項目，食品和衣履價格繼續錄得相對明顯的按年升幅，能源相關項目價格進一步急升，不過其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。

開啟hket App，閱讀全文
香港 CPI 通脹 綜合消費物價指數 丙類消費物價指數 電力 財政政策 經濟數據表現

上一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】風水九運 女性抬頭不限於中女

下一篇文章

【二十大觀點】路博邁：A股估值吸引有望反彈 能源改革尋投資機會

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘
【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘
【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間
【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
《施政報告》後首個全新盤開價 ONE INNOVALE-Cabanna折實1.4萬搶攻 入場價276.3萬今年最低
《施政報告》後首個全新盤開價 ONE INNOVALE-Cabanna折實1.4萬搶攻 入場價276.3萬今年最低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款