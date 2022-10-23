【科技文物】磁碟仍有價有市？　磁碟供應商： 每日賣出500隻

▲ 73歲的Tom Persky正於美國加州經營著一家名為「floppydisk.com」的磁盤供應公司，主要從事批量供應和回收3.5吋的磁碟。

在這互聯網和雲端服務盛行的年代，使用磁碟（Floppy）、CD-ROM和DVD等資料儲存工具的人寥寥可數。但在美國卻有磁碟供應商指，磁碟仍有價有市，每日能售出約500隻磁碟，客群更廣至全球各地。

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據外媒《路透社》報道，73歲的Tom Persky正於美國加州經營著一家名為「floppydisk.com」的磁盤供應公司，主要從事批量供應和回收3.5吋的磁碟。在該公司的倉庫中，貨架上擺滿了來自世界各地的各種顏色的磁碟，還有兩台帶有傳送帶、用於清除磁碟中資料和貼標籤的大型磁力機器。

Persky稱，他的磁碟供應給全球各地、來自各行業的人士，包括刺繡、模具以及航空業人士。

如果你在20或30年，甚至40年前製造了一架飛機，你需要使用磁碟來獲取進出該飛機某些航空電子設備的資訊。

儘管磁碟成為現代科技世界的「古董」，但他深信磁碟仍有幾個可取之處，

磁碟非常可靠、非常穩定，它們還具有不易破解的附加功能。

60年代8吋磁碟 記載甘迺迪總統辯論

雖然在Persky眼中磁碟尚未完全過時，未至於被稱為文物，但他有不少回收得來的磁碟確實具有一定的歷史價值。其中包括一個標有「1960年John F. Kennedy和Richard Nixon美國總統辯論」標籤的8吋磁碟。

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責任編輯：殷凱怡

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