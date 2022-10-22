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【二十大觀點】路博邁：A股估值吸引有望反彈 能源改革尋投資機會

股樓投資 09:20 2022/10/22

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中共二十大本周末閉幕，路博邁新興市場股票高級投資組合經理 Conrad Saldanha認為，中國的政策前景可能為股票和固定收益投資者創造有吸引力的機會。

路博邁指，寬鬆的貨幣政策和刺激舉措，幫助中國在適度通脹的情況下實現了新冠疫情後的穩健復甦。展望未來，路博邁相信對疫情的控制、技術創新和關注社會平等將繼續推動廣泛的經濟增長。

延伸閱讀：【二十大】花旗料中國明年聚焦經濟  看好9股受惠經濟及防疫政策【見下頁

 

 同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

儘管中國逐步地開放在岸市場，大多數全球投資者的投資比重仍然較低：中國經濟約佔全球 GDP 的 18%，但 A 股市場僅佔全球 MSCI ACWI 指數1%。路博邁認為，隨著中國金融市場的持續發展，中國在全球投資組合中的權重會隨著時間推移而逐漸擴大。

負責新興市場股票策略的孟寧指出，「雖然A股已經下跌，但我們認為估值具有吸引力，並且隨著中國經濟增長的復甦，它們有望反彈。」鑑於中國在風能、太陽能組件和原材料方面的領先地位，尋求實現碳中和以及能源改革的努力有可能創造額外的投資機會。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

路博邁公共股票ESG投資董事總經理 Charles Nguyen說：「中國是可再生能源行業的全球領導者，並在支持氣候轉型和保護自然資本方面做出了明確的政策承諾。中國綠色債券市場的巨大增長潛力也令人鼓舞。」

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記者：李兆明

 

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