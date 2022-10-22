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【日圓滙價】每百日圓重上5.3算　日經：日本干預滙價　日圓期貨創6年最大單日成交

股市 07:48 2022/10/22

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【日圓滙價】每百日圓重上5.3算　日經：日本干預滙價　日圓期貨創6年最大單日成交

日圓滙價兌美元收市報147.65，升1.7%，每百日圓兌港元收報5.3181，低位曾跌穿5.2算，《日經新聞》引述消息指，在日圓跌穿32年低之際，日本政府及日本央行在昨日早段，已決定通過出售美元來捍衛日圓滙價，干預外滙市場。

日本政府官員暫未就干預發言。

市場原本預期，當日圓跌穿150水平，日本會出手干預，但市場沒想到，日本干預不只是考慮滙價水平，還考慮了出手時機，在被稱為儲局綫人的華爾街記者Nick Timiraos撰文，指部份官員憂慮加息太快後，才出手干預，而文章發布在美股開市前。同日亦有其他政府干預滙價消息。

每百日圓兌港元走勢，日圓昨晚急升

加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示，看起來出現了大量且持續的美元拋盤，規模遠超過最近幾次遏制日圓跌勢時所作的努力。

日圓在紐約時段的波動，兩個小時芝加哥商交所共計有價值約250億美元的日圓期貨成交，創2016年以來單日最大成交量。

據DTCC數據，日圓期權昨成交量高達312.67億美元。

日本財務省上月表示，9月總共動用2.84萬億日圓（約197億美元）以阻止日圓跌勢，是當地自1998年以來首次以干預形式支撐日圓滙價。

【日圓走勢】日本9月動用197億美元干預滙市　分析料日圓將繼續受壓

記者：譚志偉

美股 外滙 期權 期貨 加息 日本 美元 日本央行

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【儲局官員】戴利轉軚放鴿　稱儲局加息速度要考慮收油

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