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【細味醺徒@iM網欄】月亮為記上乘清酒

名人薈萃 01:40 2022/10/22

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日元繼續跌，執筆之際已跌至5.1，但近來公私兩忙，沒太多時間在網上尋酒，便打算直接在香港買些需冷藏的生酒回來，反正日元下跌，香港的零售價也下調了一些。而這欄的讀者們應該知道，我一向只會在香港買生酒。

生酒風味佳易配搭，不少酒藏主打
日本不少著名的酒藏只產生酒，因為生酒的風味較佳，配搭食物相對較易。所謂「生酒」，其實是沒有經過高溫殺菌便入瓶的酒。由於酵母沒有被高溫殺死，酒內的酵母仍在活動，酒的口感會特別豐富，配搭食物更為立體多變。不過，生酒的酵母只是在冷藏下暫停發酵，一旦酒的溫度上升，酵母會再度發酵，酒的味道便會急速改變，變成與酒藏原意不一的味道，而且多數是變差了。因此，如要享用到質素最佳的生酒，購買時必須留意商店是否由日本以凍櫃直送來港。

由於生酒更「原汁原味」，能全面反映酒藏的釀酒風格，日本有不少酒藏極大部份的主要銘柄皆為生酒，如要在海外地區品嚐，便得確保這些生酒在運送期間的溫度。如只是自家飲用，買的數量少，不能用凍櫃運來，幾可等同要放棄該酒藏。可惜的是，不少排名甚高的酒藏，也屬此類。好像近年一直排名極高的光榮菊、榮光富士以及小布施等，都屬此類。這次剛好找到光榮菊酒造的酒，而店家此前的冷藏也做得不錯，也就立刻買回來一試。

光榮菊以月亮作標記
這次選了它其中一枝銘柄Hello! KOUEIGIKU 愛山。（圖一）它的酒都以月亮作標誌。這枝酒的底色是黑色，配上黃色的月亮圖案，酒瓶顏色特別突出。它剛好在中秋節前到貨，正好讓我在中秋節假期時享用它，應景之餘也點題。

光榮菊的酒乳酸的味道很突出，這枝也不例外，入口就是滿滿的乳酸味，再加上這枝酒是生原酒，沒有高溫消毒，也沒有稀釋，口感在云云生酒之中，令我印象非常深刻，可說是完整地展現了光榮菊酒造的造酒風格。

另一方面，光榮菊酒造位於佐賀縣，這縣在日本較南邊地區，而南部地區的酒大多較為濃厚，以配合當地的飲食文化。以乳酸味滿滿的酒體，配合油份較重或味道較濃重的食物，我覺得也是蠻匹配的。我當日以這枝酒配搭燒秋刀魚，感覺也很好。

圖一：光榮菊 Hello! KOUEIGIKU 無濾過生原酒 愛山

夏酒趕在轉季前飲用
這次除了買了這瓶光榮菊，還買了大納言酒造旗下銘柄- 「天花」的夏酒（圖二）。它為純米吟釀生詰原酒，此前也說過大納言這條副線，現在已有點反客為主，這枝夏酒其實也在水準以上。

季節酒一般酒體變化不會太大，而且它是生詰酒，本來就已經造了一次高溫消毒，故酵母量較少，口感變化也沒有那麼大。事實上，夏酒就正正要著重體現較清爽俐落的感覺，故很少會有太多層次。今年香港天氣較熱，九月時配上夏酒還是很不錯。當日用夏酒配上一些燒物，俐落的酒體化掉了食物的油膩感。如果與光榮菊作比較，則前者與後者是截然不同的感覺，前者的乳酸味可提升食物的味道，而後者則較貼近佐餐酒一類。當然，兩者價格也有一些差別，前者大概要貴百多元，而且經常缺貨。

圖二：大納言酒造：天花純米吟釀生詰原酒

作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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