【MIRROR】姜濤主演《季前賽》周一首播 MIRROR演唱會意外後首現身宣傳 頭5集劇照逐格睇（超多圖）

ViuTV原創劇《麥當勞新世代Big Mac呈獻：季前賽》將於下周一（24日）起首播，周五晚一眾參演演員姜濤、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）、呂爵安（Edan）、張繼聰、梁業、郭嘉駿、葛綽瑤、練美娟、強尼等現身，向傳媒朋友簡介劇集及角色。期間，更上演了一場籃球對比賽，姜濤率領的痴漢隊與陳卓賢率領的翰林大學隊大鬥球技。

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《季前賽》是一套講述３位熱愛籃球的男生重拾昔日籃球夢，對戰全港首屈一指的大學籃球隊的故事。雖然現在還未有得睇，大家可先預覽一下頭５集的劇照。

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今次是MIRROR在演唱會事故後兩個月首次出席公開活動，難免會受到外界關注，尤其政府的調查報告遲遲未出，外界議論之聲不絕，故被問到相關問題時（Stanley）一度雙眼通紅，坦言因為自己在同一個表演，亦都是跳舞出身，所以比較上心。

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對於網絡上有不少HATERS的留言，姜濤亦顯得有點激動︰「我希望網民不要太多攻擊，我知大家有好多話想講，但這個時候，想大家可以給予多些力量和支持一班舞蹈員同So Ching。他們的感受，我們是理解不到的。我們是一條船，可以一齊行，希望大家可以多些支持同包容。你唔鍾意可以唔睇，我們這個時間仍需要大家包容同支持。」

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記者：張以正