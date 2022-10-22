【恒大危機】灣仔恒大中心 傳獲數十個買家競購

恒大(03333)旗下的灣仔中國恒大中心正公開招標出售，將於本月底截標。據外電引述代理放售上址的第一太平戴維斯報道，該物業獲包括本地發展商、家族辦公室及內地金融機構等數十名買家表示有意入標競投，當中不少已簽署保密協議，報道指，恒大中心估值在80億至90億元之間，但由於此前首輪招標，市場反應冷淡，最終能收到多少份標書仍是未知之數。長實集團(01113)早前曾確認參與首輪招標。

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該報道又提及，恒大境外債總值達225億美元，債權人上月委任奧邁企業顧問接管該物業，由於物業涉及對中信銀行76億元抵押貸款，意味離岸債權人從該物業標售收到款額相當有限。

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