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【大行報告】富瑞降中電信728目標價至3.93元 維持內地電訊行業「買入」首選

股樓投資 22:58 2022/10/21

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富瑞發表報告指，中電信（00728）上季服務收入、EBITDA及純利按年分別升6%、2%及12%，符市場預期，第三季收入及EBITDA增長較今年上半年放緩，惟純利增長相若，主要是折舊及攤銷開支增長放緩及稅率下降。收入增長放緩部分則源於新冠導致工業互聯網（II）項目延誤，但公司重申今年該項目業務約20%的增長目標。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

該行對中電信預測不變，但考慮人民幣兌港元匯率變化，下調中電信目標價由4.26元至3.93元，評級「買入」，考慮其估值相當於明年預測市盈率7.6倍及9.2%股息率，維持內地電訊行業首選。

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由於管理層就分派比率作承諾，2023年最少70%，更快的每股盈利增長將帶來更高股息率，這是中電信防守性的關鍵因素，及在波動市下跑贏的主因。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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記者：張以正

 

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中國電信（00728） 港股

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