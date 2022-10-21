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【施政報告2022】香港投資管理公司起動資金620億元　財政司辦公室：金管局在公司成立初期提供支援

Hot Talk 21:50 2022/10/21

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特首李家超在《施政報告》提到成立「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展。財政司司長辦公室發言人回覆查詢，指該投資管理有限公司會歸一管理「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」，以及新成立的「共同投資基金」，以優化基金運用，吸引更多有利提升香港競爭力和生產力的投資機會，以及招商引資能力，從而促進策略性行業特別是創科的發展，創造更多優質就業機會，增強香港經濟的發展動能和韌力。

據發言人回覆，目前「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」的資金規模，分別為220億元、50億元、50億元。加上由「未來基金」撥出300億元新成立的「共同投資基金」，意味「香港投資管理有限公司」管理資金共620億元。

發言人指出，作為「引進重點企業辦公室」的重要工具，共同投資基金可助力政府主動引進對香港具有策略性價值行業中的重點企業，評估其發展潛力，對其作共同投資和賺取回報。

發言人亦表示，香港投資管理有限公司預計隨業務發展會逐步建立其管理團隊。在此之前，金管局會在公司成立初期向其提供投資、後勤和營運方面的支援。公司的董事局將包括相關業界的專家和社會領袖，以及政府官員。政府在敲定公司的制度安排和管治架構後會適時公布詳情。

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【解碼｜施政報告2022】300億元創「共同投資基金」　要發展為「港版淡馬錫」？

【施政報告2022】成立香港投資管理公司　匯聚部分未來基金、新成立300億共同投資基金　主導投資策略產業

記者：胡學能

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基金 經濟 香港金融管理局 施政報告 李家超 財政司

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