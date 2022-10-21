【大唐發電 991】 第三季受天氣影響 大唐發電首三季上網電量跌4.8%

近日火電股陸續披露第三季度業績預告。大唐發電（00991）收市後公布，根據初步統計，截至今年9月底止首三季，累計完成上網電量約1,861.3億千瓦時，按年下降約4.8%。股價今日（21日）隨煤價下跌炒上，升4.9%，報1.72元。

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截至9月底，大唐發電平均上網電價為每兆瓦時459.4元人民幣，按年上升20.7%；首三季市場化交易電量約1,570億千瓦時，所佔比例約為84.4%。其中，煤機上網電量1,396.4億千瓦時，按年跌5.2%；燃機上網電量105.3億千瓦時，跌14.2%；水電上網電量257.6億千瓦時，跌6.8%；風電上網電量82.9億千瓦時，升15.7%；光伏上網電量19.2億千瓦時，升66.1%。

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公司解釋，主要由於上半年發電機組所在部分區域用電需求放緩，令上網電量按年降低，但第三季受全國多地持續高溫影響，局部地區用電供需形勢緊張，水電來水不足，令水電上網電量按年下降，反而火電機組發揮支撐保障作用，因此火電上網電量環比增長較大，令首三季度累計上網電量降幅收窄。

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記者：郭秀慧