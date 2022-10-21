【龍湖集團960】大和：屬少數財政穩建民企 龍湖升3.5%

大和認為在目前行業流動性危機中，龍湖集團（00960）屬少數財政穩健的民企，且具有完整的償債能力。龍湖周五（21日）收市報19.1元，升幅3.5％。

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該行表示，龍湖有良好的債務到期狀況，且今年餘下時間亦沒有債務需要償還，而短債佔總債務約10%。至於明年集團將有72億元人民幣境內債、20億元人民幣的境外債到期，並有25億元人民幣的可售回境內債，以截至今年6月底手頭現金876億元人民幣計，大和認為集團的債務在可控範圍內。



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預料集團明年及2024年合約銷售呈下降，大和將其每股資產淨值(NAV)估算由58.4元調低至50.3元，並擴大NAV折讓幅度由25%擴至40%，以反映民營內房風險較國企為高，並將其目標價由43.8元相應下調至30.2元，維持「買入」評級。



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撰文：鄭昊彤