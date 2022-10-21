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屯門慧豐園優質海景三房戶低市價易手　呎價不用1.1萬

股樓投資 21:12 2022/10/21

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樓市前景未明，就算有海景的優質單位，亦要以低於市價的價錢出售。祥益地產邱家邦說，屯門慧豐園5座高層E室，實用面積567平方呎，三房一廳間隔，客廳及房間均擁黃金海景，屬優質戶放盤，日前減價8萬元，以620萬元易手，實用呎價約10,935元，稍低於市價。

代理透露，買家為區外首置客，喜歡單位客廳及房間均擁黃金海景，而且該區受惠屯赤隧道公路通車，未來更有屯門南延綫鐵路站，交通網絡日益完善，故「即睇即買」 購入上址自住。 

值得留意的是，資料顯示，原業主於2018年以約653萬元購入上址，持貨約4年，現帳面蝕約33萬元。

延伸閱讀【有相睇】沙田第一城三房620萬沽 4年帳蝕179萬 近年最大蝕讓【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

慧豐園 屯門 祥益地產 二手市場 私人屋苑

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