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【美股焦點】傳華府正考慮對馬斯克旗下公司　進行安全審查

環球政經 20:45 2022/10/21

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據外媒報道，華府正考慮對馬斯克（Elon Musk）的業務，及其交易進行國家安全審查，當中包括收購Twitter（美：TWTR）在內。

有知情人士透露，馬斯克近來在社交媒體的發言傾向對方表示友好，亦曾威脅停止向烏克蘭提供旗下星鏈的衛星服務，美國官員對此感到不安。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

消息指，華府及有關情報部門官員，正考慮會否可以審查馬斯克收購Twitter，以及星鏈衛星的交易。華府有可能以美國外國投資委員會法律，審查馬克斯的交易及業務會否對國家存有安全風險。

另外有文件指出 ，馬斯克對其潛在投資者稱，有意欲在短期內裁去Twitter近75%員工，不過Twitter向員工表示，並沒有全面裁員的計劃。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：黃苑筠

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社交平台 收購 馬斯克 Twitter（美：TWTR） 美股 Twitter

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