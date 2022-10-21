【美股焦點】傳華府正考慮對馬斯克旗下公司　進行安全審查

據外媒報道，華府正考慮對馬斯克（Elon Musk）的業務，及其交易進行國家安全審查，當中包括收購Twitter（美：TWTR）在內。

有知情人士透露，馬斯克近來在社交媒體的發言傾向對方表示友好，亦曾威脅停止向烏克蘭提供旗下星鏈的衛星服務，美國官員對此感到不安。

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消息指，華府及有關情報部門官員，正考慮會否可以審查馬斯克收購Twitter，以及星鏈衛星的交易。華府有可能以美國外國投資委員會法律，審查馬克斯的交易及業務會否對國家存有安全風險。

另外有文件指出 ，馬斯克對其潛在投資者稱，有意欲在短期內裁去Twitter近75%員工，不過Twitter向員工表示，並沒有全面裁員的計劃。

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撰文：黃苑筠