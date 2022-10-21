【譚仔盈警】 疫情拖累業務表現 譚仔料中期盈利跌35%至45% 海外及內地業務虧損高過預期

譚仔國際（02217）收市後發盈警，預計截至今年9月底止上半年溢利將按年減少35%至45%。集團指，溢利按年減少主要由於第5波疫情對香港影響揮之不去，再加上全球及本地經濟不景導致市場情緒不佳，整體消費意慾下降，阻礙香港整體零售消費及餐飲業的復甦步伐。股價走勢上，譚仔今日（21日）創上市新低，以全日最低位收市，報1.85元，跌2.1%。

同場加映﹕【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

集團表示，上半年同店收益表現放緩，以及全球通脹對成本造成的壓力，導致香港業務溢利下降，但隨著季度逐步恢復，仍然保持穩定的新店開張速度，已達到收益目標。內地業務方面，受到大灣區不同城市和地區多輪不同規模的封鎖所帶來的限制，而強制核酸檢測政策也影響當地業績。

【大行報告】 安踏品牌上季零售金額錄中單位數增長 卻遭多間大行下調目標價 股價曾急插一成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

海外業務方面，新加坡業務穩固增長，而日本業務因兩家門店的延遲開業而產生了高於預期的前期費用，且業務在起步階段受到疫情確診數字激增而受打擊。

同場加映﹕【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

集團指，已調整海外及內地業務發展步伐，現時仍保持增長勢頭，並按計劃地投資在海外市場及中國內地市場的基礎設施、招攬及保留人才、以及品牌推廣。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧