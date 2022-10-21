【投資分析】 港私人財富管理業對增長勢頭樂觀　料未來五年AUM年增10%

人財富管理公會和畢馬威中國共同撰寫的第七份年度《香港私人財富管理報告》顯示，儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，香港私人財富管理行業依然強勁。報告顯示，67%會員機構預計未來5年行業的資產管理規模（AUM）將以每年6%至10%的速度增長，而22%的會員機構更預期複合年均增長率為11%至20%。

報告亦反映，滲透中國內地市場已超越吸引年輕一代及家族辦公室，成為行業的第一增長動力。預期當香港與內地最終恢復跨境出行，有關增長將進一步加快。

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私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示：「我們很高興私人財富管理客戶繼續視香港為具吸引力的財富管理 樞紐，其優勢包括香港鄰近中國內地及與大灣區融合、交易和開戶的便利性、投資選項等。隨著香港逐步放寬防疫 限制，尤其是出行限制，我們有信心私人財富管理行業將加快增長，特別在吸引新客戶方面。」

中國內地目前是業界首要的增長主題。受訪的會員機構預計，來自中國內地的資產管理規模比例將於未來五年內從目前的38%上升到接近50%。其中，86%的機構認為大灣區對實現增長而言是「非常重要」或「重要」。

去年推出的「跨境理財通」試點計劃是重要的里程碑，惟會員表示有關計劃在額度、產品種類等方面需要調整，以更切合行 業所需。 為吸引大部分為「數位原住民(digital natives)」的年輕一代客戶，私人財富管理機構需要聚焦擴展數碼化服務。數 碼轉型將在此擔當關鍵角色，有 89%的受訪會員預計將在技術和轉型方面投入更多資金。

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撰文：黃苑筠