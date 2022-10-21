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【日本通脹】 升幅創31年高 日本CPI按年升3%

環球政經 20:23 2022/10/21

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日本公布9月消費物價指數(CPI)，CPI按年升3%，為連續13個月上升，更創下31年來新高，高於央行訂立的2%通脹目標。

根據數據，食品及能源價格明顯上升，分別升4.6%及16.9%，食品價格亦創41年新高。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

據共同社分析指，日本通脹加劇的主因為日圓貶值，以及受俄烏戰爭影響，使能源價格上升，進口物價亦被提高。日圓持續貶值，有民眾擔心若加薪幅度追不上通脹，或會加劇民眾的生活負擔。
 

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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經濟 日圓 食品 日本 通脹 CPI

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