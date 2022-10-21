【日本通脹】 升幅創31年高 日本CPI按年升3%

日本公布9月消費物價指數(CPI)，CPI按年升3%，為連續13個月上升，更創下31年來新高，高於央行訂立的2%通脹目標。

根據數據，食品及能源價格明顯上升，分別升4.6%及16.9%，食品價格亦創41年新高。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

據共同社分析指，日本通脹加劇的主因為日圓貶值，以及受俄烏戰爭影響，使能源價格上升，進口物價亦被提高。日圓持續貶值，有民眾擔心若加薪幅度追不上通脹，或會加劇民眾的生活負擔。



【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點 美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：何珊如