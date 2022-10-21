  • 25°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 20:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

維景灣畔兩房海景戶836萬沽 持貨3年帳面蝕24萬

股樓投資 19:53 2022/10/21

分享：

分享：

新一份施政報告正式出台，將軍澳會興建將油隧道及將軍澳線南延線，基建配套大增下，區內交投氣氛明顯好轉。惟仍有業主選擇蝕沽手頭單位套現離場。

中原柯勇指，將軍澳維景灣畔6座低層E室，實用面積515平方呎，採兩房間隔，單位座向正東方，望內園景及海景，最新以836萬元易手，折合實用呎價16233元。據了解，原業主於2019年8月以860萬元購入上址，持貨3年多，現轉手帳面蝕讓24萬元離場。

延申閲讀 【多圖】ONE INNOVALE-Cabanna三房示範單位陪你睇 長型客飯廳盡顯空間感

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

同場加映【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

中原地產 私人屋苑 二手市場 維景灣畔 將軍澳

上一篇文章

【帶你睇盤】沙田市中心上車屋苑　兩房叫價490萬

下一篇文章

【科技巨頭】德州起訴谷歌 稱涉未經同意捕獲生物特徵數據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【有相睇】新都城兩房580萬成交 樓價時光倒流至2017年水平
【有相睇】新都城兩房580萬成交 樓價時光倒流至2017年水平
【英磅危機】英國首相卓慧思宣布辭職　上任僅45天為在位最短首相
【英磅危機】英國首相卓慧思宣布辭職　上任僅45天為在位最短首相
【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間
【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款