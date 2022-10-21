維景灣畔兩房海景戶836萬沽 持貨3年帳面蝕24萬

新一份施政報告正式出台，將軍澳會興建將油隧道及將軍澳線南延線，基建配套大增下，區內交投氣氛明顯好轉。惟仍有業主選擇蝕沽手頭單位套現離場。

中原柯勇指，將軍澳維景灣畔6座低層E室，實用面積515平方呎，採兩房間隔，單位座向正東方，望內園景及海景，最新以836萬元易手，折合實用呎價16233元。據了解，原業主於2019年8月以860萬元購入上址，持貨3年多，現轉手帳面蝕讓24萬元離場。

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