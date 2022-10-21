▲ 【香港息口】1年期港元拆息升穿5厘 創16年高

港元拆息全綫上升，1年期港元拆息突破5厘，高見5.0637厘，創2006年6月底以來的16年高位，半年期拆息亦達4.6373厘，隔夜拆息亦達1.9387厘。

值得留意的是，港美息差已收窄至不足0.5厘，僅隔夜拆息及1個月拆息的息差仍達1.1225及0.616厘。

最優惠利率方面，香港主要為5.75厘，美國為6.25厘，美國最優惠利率一般為聯邦基金利率加3厘，現時聯邦基金利率上限為3.25厘。至於香港最優惠利率，多觀望滙豐取態。

拆息 港元(厘) 美元(厘) 息差(厘) 隔夜 1.9387 3.0611 1.1225 1個月 2.9564 3.5724 0.6160 3個月 4.2421 4.3246 0.0824 6個月 4.6373 4.8319 0.1946 12個月 5.0637 5.4211 0.3575

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記者：譚志偉