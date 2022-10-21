【香港息口】1年期港元拆息升穿5厘　創16年高

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【美股期貨】美10年債息升穿4.3厘 環球資產爆風暴 道指期貨曾跌236點 納指期貨跌1%（不斷更新）
港元拆息全綫上升，1年期港元拆息突破5厘，高見5.0637厘，創2006年6月底以來的16年高位，半年期拆息亦達4.6373厘，隔夜拆息亦達1.9387厘。
值得留意的是，港美息差已收窄至不足0.5厘，僅隔夜拆息及1個月拆息的息差仍達1.1225及0.616厘。
最優惠利率方面，香港主要為5.75厘，美國為6.25厘，美國最優惠利率一般為聯邦基金利率加3厘，現時聯邦基金利率上限為3.25厘。至於香港最優惠利率，多觀望滙豐取態。
|拆息
|港元(厘)
|美元(厘)
|息差(厘)
|隔夜
|1.9387
|3.0611
|1.1225
|1個月
|2.9564
|3.5724
|0.6160
|3個月
|4.2421
|4.3246
|0.0824
|6個月
|4.6373
|4.8319
|0.1946
|12個月
|5.0637
|5.4211
|0.3575
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記者：譚志偉