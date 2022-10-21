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【香港息口】1年期港元拆息升穿5厘　創16年高

股市 19:52 2022/10/21

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【香港息口】1年期港元拆息升穿5厘　創16年高

港元拆息全綫上升，1年期港元拆息突破5厘，高見5.0637厘，創2006年6月底以來的16年高位，半年期拆息亦達4.6373厘，隔夜拆息亦達1.9387厘。

值得留意的是，港美息差已收窄至不足0.5厘，僅隔夜拆息及1個月拆息的息差仍達1.1225及0.616厘。

最優惠利率方面，香港主要為5.75厘，美國為6.25厘，美國最優惠利率一般為聯邦基金利率加3厘，現時聯邦基金利率上限為3.25厘。至於香港最優惠利率，多觀望滙豐取態。

拆息 港元(厘) 美元(厘) 息差(厘)
隔夜 1.9387 3.0611 1.1225
1個月 2.9564 3.5724 0.6160
3個月 4.2421 4.3246 0.0824
6個月 4.6373 4.8319 0.1946
12個月 5.0637 5.4211 0.3575

【港元定期存款】 1年港元定存最高4.6厘 存百萬賺息4.6萬

【高息定存】美元1年期定存突破至5.1厘　港元1年期定存4.6厘

記者：譚志偉

港股 美股 外滙 貨幣政策 定期存款 拆息 港元 香港 美國 滙豐控股（00005）

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【美股期貨】美10年債息升穿4.3厘　環球資產爆風暴　道指期貨曾跌236點　納指期貨跌1%（不斷更新）

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