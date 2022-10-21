【免費乘車】同仁堂10月29日辦電車日 請全民免費搭電車 呼籲社會關注中風

10月29日是世界中風關注日，北京同仁堂將舉辦「同仁關愛防中風」電車日活動，亦是全港首個以「關注中風」為主題的全民免費乘電車日，呼籲市民齊參與關注中風。

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世界中風組織(WSO)自2006年開始，每年10月29日舉辦「世界中風關注日」，目的是引起公眾關注中風的問題, 提高預防及治療中風的意識。北京同仁堂國藥有限公司積極響應「世界中風關注日」，自 2016年開始至今，每年於香港舉辦「同仁關愛防中風」系列活動，為香港首個中醫藥業界企業舉辦關注中風大型活動，多年來大大提高香港市民對中風的認識。

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中風的危險因數包括高齡、高血壓、曾有中風病史或短暫性腦缺血發作、糖尿病、肥胖、膽固醇過高、吸煙、心房顫動等。近年, 中風患者更有年輕化的趨勢，中風作為現今都市常見的心腦血管疾病，可導致身體殘疾影響日常生活，包括：癱瘓，認知缺陷，言語障礙，情緒障礙等，情況不容忽視。



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責任編輯：陳詠妍