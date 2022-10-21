【科技巨頭】德州起訴谷歌 稱涉未經同意捕獲生物特徵數據

美國司法部長辦公室周四（20日）在一份聲明中表示，德州已對科技巨頭Alphabet （美：GOOGL）提起訴訟，指控其在未經適當同意的情況下，收集了數百萬德州居民的生物特徵數據。

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聲明指出 ，「至少自 2015 年以來，谷歌公然無視該法律，收集了無數德州居民的生物特徵數據，並利用他們的面孔和聲音為谷歌的商業目的服務。事實上，在全州範圍內，每天的德州人都已成為不知情的搖錢樹，被谷歌榨取利潤。」

聲明亦指出，谷歌是通過Google Photos、Google Assistant，以及Nest Hub Max 等產品收集相關生物特徵數據。

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撰文：何珊如