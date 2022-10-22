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Kylie Jenner借私人飛機給名模家姐 機上餐單意外曝光

環球社會熱點 10:05 2022/10/22

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美國名媛Kylie Jenner 在21歲的時候，就已登上《福布斯》全球超級富豪榜。Kylie Jenner近期借出自己私人飛機給姐姐Kendall Jenner，結果曝光機上的餐單。Kylie Jenner私人飛機內部設計亦令人印象深刻，天花板的燈光能調節成不同色調。

Kylie Jenner搭17分鐘私人飛機捱轟 身家70億揮金如土 【下一頁】

Kylie Jenner家人在周四（20日）播出的Hulu最新一集節目中，借出私人飛機Kylie Air予名模姐姐Kendall Jenner和朋友外出遊玩，包括Justin Bieber妻子Hailey Bieber及美國歌手Justine Skye等。結果曝光私人飛機餐單，客人可要求亞洲雞肉沙律（Asian chicken salad）、卡布里沙律（Caprese salad）及無麩質意式白醬雞肉意粉（gluten free chicken Alfredo）。

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而飲品方面，則提供Kendall Jenner旗下龍舌蘭品牌818的荔枝伏特加、玫瑰香檳及蔓越莓伏特加。

Taylor Swift前度赴烏克蘭參軍抗俄 有戰死沙場準備 【下一頁】

英媒《太陽報》報道，現年25歲的Kylie Jenner在2020年時，以7,280萬美元（約5.6億港元）價格購入龐巴迪（Bombardier）生產的噴氣式飛機。而每年維修保養費用高達500萬美元（約3,900萬港元）。

機內部同樣令人印象深刻，寬8英呎（約2.4米），長59.6英呎（約1,816米），座位為米色定制，上寫有字母「KJ」二字，天花板彩色燈亦能根據設定調校色調。報道更指，私人飛機上還設有娛樂套房、主人房、兩間浴室、畫廊、船員休息區、衣櫃及大量儲存室。

Kylie Jenner曾在社交媒體炫耀家有兩架私人飛機，又被揭為節省39分鐘車程改坐17分鐘私人飛機，被網民狠批不環保。網民炮轟她坐短程私人飛機的行為，違反她過往提倡的環保理念。而母親據報更擔心女兒日常生活揮金如土，叫她控制開支。《福布斯》（Forbes）估計，Kylie的身家接近9億美元（約70.2億港元）。

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責任編輯：李俊儀

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