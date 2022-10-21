見同類三房連錄低價成交 綠楊新邨業主累減200萬沽貨

荃灣綠楊新邨業主睇淡後市，見屋苑同戶型單位連錄低價成交，狠心減價求售，前後累減約205萬。

中原王春江表示，綠楊新邨K座中層1室，實用面積582平方呎，三房間隔。單位去年12月最初叫價900萬元，業主態度強硬，今年3月有買家還價830萬元亦不接受，4月份意向價降至850萬元，但市價已回落至800萬元左右。7月暑假移民盤急增，屋苑造價急跌50萬至100萬元不等，業主終面對現實調低意向至780萬元，屋苑隨後亦接連錄得三房低價成交，業主心淡，加上想盡快換樓，終減至695萬元沽出，撇除內部轉讓及事故單位成交，是次造價屬屋苑三房單位5年新低，折合實用呎價11942元。

王春江表示，買家為用家，睇樓已半年，見上址具質素，價錢亦便宜，考慮不久便決定承接。原業主於2011年以388萬元購入單位，持貨11年轉售，帳面獲利307萬元，單位期內升值約79%。

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