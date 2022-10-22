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環保人士手黐地板絕食 投訴名車陳列室職員熄暖氣放工

環球社會熱點 09:05 2022/10/22

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外國近期接連有環保人士用膠水將自己黐在公眾場所，試圖喚起社會對氣候變化等議題的關注。德國有環保人士更闖入一間名車陳列室，將手黐在地板並圍坐在名車前絕食抗議。但他們不滿車行職員熄燈及暖氣下班走人，未有回應他們示威期間的飲食及如廁需求。

意前總理收普京伏特加生日禮物 歐盟：違反制裁 【下一頁】

關注氣候變化的社運組織「Scientist Rebel」9名成員，日前闖入福士汽車（Volkswagen）在德國禾夫斯堡（Wolfsburg）的汽車陳列室，要求政府及大企業推動當地實現交通碳中和。

    點擊圖片放大
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其中6人圍繞一輛保時捷（Porsche）名車靜坐，各自將自己其中一隻手用膠水黐在地板上。

不過示威者投訴陳列室職員拒絕提供容器，讓他們在示威期間排泄。他們更不滿職員熄掉陳列室的燈及調低暖氣溫度再放工走人。

其中一名示威者Gianluca Grimalda於網上發帖投訴，指福士汽車聲稱支持組織抗議的權利，但拒絕提供工具讓他們以體面的方式排泄。

美託兒所職員戴萬聖節面具嚇幼童 被控虐兒（有片） 【下一頁】

他又指職員熄掉暖氣，他們在示威期間無法點餐，保安也會手拎電筒隨機突擊檢查。

Gianluca其後於社交媒體表示，由於手部出現問題，他不得不離開現場送院治療。他透露手掌因連續黐在地板上24小時後已腫脹，然後醫生也警告他可能會出現血栓甚至危及生命。

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責任編輯：鄭錦玲

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