【港元定期存款】 1年港元定存最高4.6厘 存百萬賺息4.6萬

▲ 本周3間發鈔行罕有輪流鬥加港元定存息。

10月進入下半場，銀行體系總結餘千億大關告急，難怪本周多達18間大小銀行鬥加港元定期存款息，單以今天（10月21日）計已有4行出手，包括臨近月底富邦例牌「瘋狂搶錢」、全面勁加存息，星展提高1年期0.2厘至3.6厘，大眾銀行一周4連加，交銀香港更5連加。

全周最大看點是3大發鈔行輪流出擊，繼滙豐（HSBC）於本周一（17日）全面加息0.3厘；翌日輪到渣打香港（02888）及周三（19日）是中銀香港（02388）接力。

而上商、創興及大眾財務也加短中長息，恒生（00011）調升3個月及半年存息。大新（02356）、信銀國際、招商永隆、建行亞洲、花旗及南商一周兩連加。

集友卻3招齊發，新推98天年息3.5厘，168天享3.82厘，288天更達3.98厘，須20萬元全新資金。

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渣打4厘高息 200萬新錢存1年收息8萬

專家指，本港續走資，遂令業界猛加息，冀搶年終資金及跨年新錢。

先比拼發鈔行，渣打1年期現有兩個選擇，剛把門檻1萬元新錢的年息驟加0.5厘，新息率至3.8厘；又有4厘高息之選，以入場費200萬元計，穩袋8萬元利息，但須全新資金等附帶條件。兩存息跑贏滙豐及中銀齊報3.4厘，後者勁加0.6厘。

半年期方面，渣打同樣有兩個選擇，依次為大額存款的3.8厘、以及新近大加低門檻0.6厘至3.6厘；拋離滙豐及中銀齊加0.3厘、至3.1厘。

至於3個月期，中銀及滙豐雙雙調高0.3厘，中銀的新息率2.6厘，險勝滙豐的2.5厘；渣打此短存僅1.4厘，只供中小企客戶。

4破頂息 富邦1年4.6厘 南商388天4.18厘

全周的吸存戰有3大亮點，分別為︰

（1）乍現4個破頂息：富邦剛連推3個創新高息率，驟加半年、9個月及1年期0.9厘，令半年期的新息率至4.4厘；9個月有4.5厘，1年享4.6厘。另一破頂息是南商新推388天享4.18厘，以入場50萬元計，賺息2.22萬元。

（2）久未加息也出手：舉過去擅打高息牌的招商永隆為例，自8月中以來鮮有加息，終於在本周接連全面調升短中長息，其中1年期累加1.1厘、至3.9厘。

而勇進的建行亞洲，除了加入4厘息陣營外，亦急降進場費，從800萬元劈至300萬元，新近再下調至100萬元，存息卻猛加。

中資行雖發力爭「存息王」，可惜，最終仍不敵台資行，富邦自9月23日以來，新近再大舉加息。

滙豐5個月12度加息 單單10月3度出手

（3）龍頭發鈔行連續5周加息：滙豐罕有頻頻出擊，5個月內第12度加息，繼5月24日、6月2日及20日、7月4日、8月4日及22日、9月7日、13日及27日、以及10月3日、10日和17日再突擊。在過去一個半月內更是連續5周上調存息，單以10月至今已第3度上調存息。

同樣，中銀及渣打也於10月份3連加，中資龍頭行於10月6日、8日及19日出手；渣打則於10月7日、11日及18日先後上調不同存期的年息。

此外，市傳滙豐為特選大戶提供半年及1年定存逾4厘，門檻為50萬元，但只按個別情況而定。可是，其向特選大客提供超高息是因人而異，息率或各有不同，故只以其牌面息率作比較。

匯立新招吸客 送陳奕迅演唱會門票

至於匯立另闢戰綫，新推客戶開立9個月GoSave 2.0定期存款，即可免費獲取陳奕迅演唱會門票， 最多兩張。分別為存入12.8萬元可獲680元門票兩張；存入16.8萬元可獲980元門票兩張。

正因多行調息，全周的高息榜再大執位。先說3個月期，續以東亞（00023）提供年息享8.8厘，在存款爭霸戰中獨霸榜首，至少存1,000元，但最多只限1萬元，合資格新客賺盡僅220元利息，這迎新獎賞於8月29日在BEA App推出，10月底截止。富邦大幅上調1厘，跟建行亞洲及交銀香港皆報4.1厘，3行穩守第二；大眾財務加0.35厘至3.85厘而晉級季軍。

半年期的排名榜更大變，富邦以4.4厘而重奪榜首，拋離建行亞洲的4.1厘，大眾財務以4.05厘位列季軍。

1年期也以富邦的4.6厘稱冠，以入場費100萬元全新資金計，全期賺息4.6萬元。而大眾銀行今天勁加0.3厘，追貼建行亞洲的4.3厘，齊列亞軍。緊接其後是信銀國際的4.2厘，而大眾財務的4.1厘險守殿軍。另有5行加入4厘息俱樂部，分別為：匯立、東亞、交銀香港、渣打及華僑永亨齊打入5強。

審視較冷門的存期，7天短存以集友及恒生齊享6厘膺高息王。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午對媒體指，美元於3個月內或挑戰117.96高位；而高盛及花旗皆料聯儲局於11月4日加息0.75厘。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，1個月期以平保（02318）參股的虛銀、平安壹賬通（PAOB）的2.5厘摘冠。3個月是小米（01810）牽頭虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘稱王。4個月期以PAOB的2.88厘稱王。9個月期以中銀香港（02388）、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank的3.6厘最高。

半年期方面，工銀亞洲、騰訊（00700）和港交所（00388）有份的虛銀富融（Fusion Bank）、以及TOM集團（02383）有份的虛銀匯立（WeLaB Bank），齊報3.6厘而摘冠。

1年期以匯立的4厘居首，18個月及兩年期皆以匯立稱王，依次4.08厘、以及4.18厘。

另方面，10月17日為跨境理財通面世一周年，存款產品受捧，亦是同業以高息吸客的誘因。渣打香港日前表示，自跨境理財通開展以來，客戶就「南向通」和「北向通」的查詢十分踴躍，參與人數及劃滙金額均在穩步增長。其中，在「南向通」方面，渣打中國為渣打香港提供的「南向通」見證開戶數目位於深圳各家外資銀行之首，佔深圳外資行「南向通」開戶總數超過3成。

富邦高息吸美元 1年享5.1厘

從客戶偏好差異來看，渣打指「北向通」投資者更青睞固定收益類為代表的理財產品，「南向通」投資者則較多選擇存款和基金。渣打大灣區行政總裁林遠棟指，大灣區業務是渣打集團的戰略重點，相信隨着區內逐漸恢復正常通關，灣區金融的互聯互通將進一步提升，跨境理財通南北向的業務量也會有更大規模的增長。

順帶一提，富邦新推1年美元定期存款享5.1厘，為首個長息突破5厘。

此外，金管局於10月份已7度接錢，令今天（10月21日）銀行體系總結餘降至1,001.66億元；自5月12日迄今累計走資2,381.17億元。而1個月港元拆息8連升、至2.96厘的3年新高；1年拆息更突破5厘、報5.06厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

