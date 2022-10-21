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【科技一周回顧】施政報告2022創科政策懶人包　Netflix多項新功能+措施打擊共享用戶

科技 19:00 2022/10/21

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！ 

1）【施政報告2022】創科設100億元「產學研1+計劃」聚焦學界科研落地　各團隊資金上限為1億元

創新科技及工業局預計於今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，是次《施政報告》中率先提及，當中會以四大發展方向制訂重點政策包括：1/ 完善創科生態圈，實現香港「再工業化」；2/ 壯大創科人才庫；3/ 智慧香港；4/ 融入國家發展大局+鞏固香港國際化。據政府消息人士透露，該戰略性藍圖將針對業界痛點，並且設立續效指標，助內部審視之餘，也可提升透明度。

>>>【施政報告2022】明年修例　新建樓宇必須留空間裝置流動通訊設施

>>>【施政報告2022】「產學研1+計劃」成效視乎配對形式　初創：應助科研海外落地

>>>【施政報告2022】50億「策略性創科基金」吸外國科企落戶　業界盼同時吸納頂尖人才

>>>【施政報告2022】創科業界反映「工多過人」　改善「科技人才入境計劃」壯大人才庫

2）【Netflix新措施】Netflix加辣打擊帳號共享！　明年徵收「額外用戶」費用

Netflix為打擊帳號共享問題，日前新增「個人資料轉移」功能，鼓勵原先免費觀看的用戶建立付費帳戶。為使措施更有成效，Netflix再宣布由2023年初起，向共享帳號的用戶徵收懲罰性的「額外用戶」費用。

>>>【Netflix】應對帳號共享問題　Netflix推「個人資料轉移」新功能（附教學）

>>>【Netflix】Netflix訂閱量轉跌為升　料廣告方案再吸450萬用戶

3）【蘋果漏洞】蘋果「以舊換新」計畫有漏洞？客戶投訴舊設備常寄失

蘋果（Apple）近年大力推廣「iPhone以舊換新」活動，不過近日有外媒編輯就指出，早前透過郵寄方法進行以舊換新計畫，收到蘋果的電子郵件指快遞已收到，但包裝內卻沒有任何東西。蘋果其後更在其綁定的信用卡中，扣除了705美元（約5,534港元）的以舊換新折扣。

>>>【蘋果新品】M2版iPad Pro登場　售價$6,499起　10月26日起發售

>>>【摺疊iPad】跳過iPhone？　料蘋果2024年推出摺疊iPad

4）【Meta AI】Meta推AI翻譯工具　支援閩南話英語互譯（有片）

全球現存7千多種語言，當中有超過40%的語言為口頭語言。Meta日前宣布推出一個人工智能（AI）翻譯系統，專門針對如台語般無法標準書寫系統的口頭語言。

>>>【內容監管】Meta收34.7萬份申訴　月內於指定帖文應用警告屏幕

>>>【Meta元宇宙】Horizon Worlds表現不及預期　每月活躍用戶僅20萬人

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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