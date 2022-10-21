首個本地青年人的創意文化及科技創新匯聚的平台 

#香港首個機械人助銀髮族及行動不便的人士遙距參觀展覽

#優質投資者1對1 投售及商貿配對與企業家互動

#大灣區的創意文化及科技創新平台

#GBAYDA #INNO4LIFE ##GBAtechGATHERING

近年香港特區政府、社會學者及行業人士經常提出香港專業或創科潛力人才流失，籌募資金困難，紛紛到國外尋找發展空間，不少都轉移陣地至新加坡等國家或地區；香港亦有不少文化、科技的年輕創業家難覓投資者及資金。李家超發表首份施政報告，提出多項吸納外來人才措施，包括推出「高端人才通行證計畫」等。除了吸納外來人才外，我們更可以挽留人才及培養本地對香港有歸屬感的人才，甚至培養本銀髮族及行動不便而有能力的朋友。有見及此，大灣區青年發展促進會及Media360 Asia Limited創立第一個由香港人打造首個本地青年人的創意文化及科技創新展示平台，由今天2022年10月21日至23日，一連三天假香港會議展覽中心Hall 5DE舉行「Inno4life - 創意文化及科技創新展覽2022」，我們更邀了港區全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民教授太平紳士、香港立法會邱達根議員及香港立法會陸瀚民議員為我們的主禮嘉賓，同場嘉賓還有大灣區青年發展促進會首席會務顧問黎達生，MH，太平紳士、大灣區青年發展促進會首席會務顧問徐小龍先生，MH、香港智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長、香港電競總會創會會長楊全盛太平紳士、香港數碼港管理有限公司首席企業發展官陳志恒先生和香港復康聯會主席張偉良先生BBS, MBE, QGM等等。



展覽為初創公司提供更多機遇及大量殿堂級嘉賓分享嘉賓



初創公司在香港想突圍也不容易，於疫情下籌募資金時，遇到重重阻滯。為什麼香港就沒有一個本地青年自發的平台讓他們發掘潛力？因此，大灣區青年發展促進會主席譚麗時女士及Media360 Asia Limited董事温依婷女士創立了「Inno4life - 創意文化及科技創新展覽2022」這個平台 - 成為首個大灣區創意文化及科技創新匯聚的平台 (#GBAtechGATHERING)，為初創公司提供更多機遇，分享最新資訊包括元宇宙、新教育方式、及最新醫療科技等等，更希望讓初創企業在短時間內接觸優質投資者從而籌募資金，設立投資者1對1商務配對，為初創企業吸納更多的人脈、資金投資等。展覽邀請了重量級講者到現場分享他們的最新科技包括商湯科技亞太區香港總經理周宏謙先生、Livi Bank虛擬銀行市場總監林明星先生、The Sandbox香港業務增長主管—黃宏誠先生、ParticleX粒子創投加速器首席探索官— 蔡明都先生分享最新的科技發展趨勢，讓參加者可以更加了解突圍的方法。商湯科技亞太區香港總經理周宏謙先生指出: 「作為一間誕生於香港的AI公司，商湯一直堅持用AI打造智慧生活，為人們帶來更好的虛實融合體驗。我們希望透過今次活動與展覽，讓大眾更瞭解AI科技在日常生活中的應用，為人們帶來更方便及更智能的多『元』生活，助力香港創新及科技產業的發展。」

另外，Media360 Asia Limited董事温依婷女士表示: 「新的施政報告中積極提倡發展創科，今年內更推出"香港創新科技發展藍圖"，並提出四大發展重點政策以推動科技，但在政策集中於初創及培養初創人才，但創科企業的持續發展策略則較小提及，創科公司的擴展對於整體的創科發展非常重要，政府帶頭吸引海內外創投公司投本港的創科項目，讓企業得以擴展，甚至成為下一個獨角獸。」

香港開創首個引入機械人助銀髮族及行動不便的人士遙距參觀展覽的先例

Inno4life - 創意文化及科技創新展覽 2022是香港首個機械人助銀髮族及行動不便的人仕士遙距參觀展覽到現場參觀。這個想法的來源是來自創辦人之一的大灣區青年發展促進會主席譚麗時女士。譚女士的媽媽患有家族遺傳的強直性脊椎炎，而在她30歲時也確診。早上起床她會有晨僵，每一朝都要花半小時至45分鐘來撑起床。正是這一個背景及經歷，讓譚女士關注行動不便人仕的福利及長遠職涯發展。因此，是次與「香港傷殘青年協會」合作以機械人給「香港傷殘青年協會」會員在不同時段透過「遙距親臨」參與這次的首個大灣區創意文化及科技創新匯聚的平台，開闊他們的視野、緊貼科技及創意文化的發展趨勢、發展未來職涯技能。大灣區青年發展促進會主席譚麗時女士: 「施政報告提到香港需要搶人材，其實香港有好多身體殘障或者行動不便嘅朋友的能力喺非常之高，如果我們懂得發掘和培養佢地，那怕是起步點底，亦可以助本地增加有歸屬感的人材，香港需要精英，同時亦需要對香港有歸屬感的青年人。」

關於大灣區青年發展促進會

由一群從事創意文化和創新科技的青年專才和青年創業家組成。透過不同活動連接大灣區，在就業、創業、創意、創新、科技等五個元素提供更多到位的支援，為港澳青年提供更多發展機遇，同時亦鼓勵港澳青年透過服務社區，幫助社會上有需要的人士從而學習不同技能擴大自己的網絡。亦會為基層青年、學生提供實習和就業機會，透過不同培訓、交流、學習及提供實習機會幫助他們開拓發展從而培養他們成為下一代積極公民貢獻社會www.gbayda.org

(特約)